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Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
01:29
Війна з Росією Володимир Зеленський

У четвер, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт ОП.

У персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затвердили позаштатного радника президента України Олександра Камишіна.

До Ставки також увійшли очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Водночас зі складу виключили колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

  • У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що близько 40 тис. російських військових вдалося відволікти на Курський напрямок завдяки операції ЗСУ в регіоні.
Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Дмитро Кулеба
Військові новини
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