Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

Про це повідомляє офіційний сайт ОП.

У персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затвердили позаштатного радника президента України Олександра Камишіна.

До Ставки також увійшли очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Водночас зі складу виключили колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.