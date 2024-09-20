Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача
У четвер, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це повідомляє офіційний сайт ОП.
У персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затвердили позаштатного радника президента України Олександра Камишіна.
До Ставки також увійшли очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Водночас зі складу виключили колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
- У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що близько 40 тис. російських військових вдалося відволікти на Курський напрямок завдяки операції ЗСУ в регіоні.
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