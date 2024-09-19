Українець Трубін допоміг "Бенфіці" перемогти "Црвену Звезду" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Український голкіпер Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та відіграв весь матч.

Лісабонці повели в рахунку на 9-й хвилині зусиллями Керкма Актюркоглу. Перевагу гостей в середині першого тайму збільшив ще один турецький футболіст - Оркун Кокджу.

"Црвена Звезда" скоротила відставання на 86-й хвилині - забив Мілсон.

"Бенфіка" перемогла клуб з Белграда з рахунком 2:1.

Ліга чемпіонів

1-й тур

19 вересня

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Бенфіка" (Португалія) 1:2

Голи: Мілсон, 86 - Актюркоглу, 9, Кокджу, 29