Українець Трубін допоміг "Бенфіці" перемогти "Црвену Звезду" в Лізі чемпіонів
У четвер, 19 вересня, у 1-му турі Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" перемогла у Белграді сербську "Црвену Звезду"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Український голкіпер Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та відіграв весь матч.
Лісабонці повели в рахунку на 9-й хвилині зусиллями Керкма Актюркоглу. Перевагу гостей в середині першого тайму збільшив ще один турецький футболіст - Оркун Кокджу.
"Црвена Звезда" скоротила відставання на 86-й хвилині - забив Мілсон.
"Бенфіка" перемогла клуб з Белграда з рахунком 2:1.
Ліга чемпіонів
1-й тур
19 вересня
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Бенфіка" (Португалія) 1:2
Голи: Мілсон, 86 - Актюркоглу, 9, Кокджу, 29
- 18 вересня "Шахтар" у 1-му турі Ліги чемпіонів зіграв у гостях з італійською "Болоньєю" внічию 0:0. Еспресо провів текстову трансляцію матчу.
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