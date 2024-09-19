За день росіяни атакували Нікопольщину понад 20 разів: пошкоджені будинки та господарські споруди

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти атакували район з артилерії та безпілотників. Зокрема, російська армія обстріляла Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.

"Понівечена інфраструктура. Потрощені шість приватних осель і чотири господарські споруди. Спалахнув дах гаража, вогнем знищена легкова автівка. Зачепило й лінію електропередач", - написав Лисак.

Він додав, що всюди минулося без загиблих та постраждалих.