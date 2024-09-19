За день росіяни атакували Нікопольщину понад 20 разів: пошкоджені будинки та господарські споруди
Протягом дня 19 вересня російська окупаційна армія понад 20 разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, окупанти атакували район з артилерії та безпілотників. Зокрема, російська армія обстріляла Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.
"Понівечена інфраструктура. Потрощені шість приватних осель і чотири господарські споруди. Спалахнув дах гаража, вогнем знищена легкова автівка. Зачепило й лінію електропередач", - написав Лисак.
Він додав, що всюди минулося без загиблих та постраждалих.
- У середу, 18 вересня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. У результаті обстрілів загинув чоловік, серед поранених є 9-річний хлопчик.
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