Росіяни атакували дроном Нікополь: дві людини у важкому стані
У середу, 18 вересня, російська окупаційна армія атакувала безпілотником Нікополь на Дніпропетрощині, через що дві людини отримали поранення
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через удар дроном-камікадзе по Нікополю 42-річний чоловік та 36-річна жінка отримали поранення. За словами Лисака, їхній стан важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.
Також через ворожий обстріл пошкоджень зазнала адмінбудівля.
- Уночі неділі, 15 вересня, російські окупанти вчергове обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. У результаті нічно атаки поранень зазнали двоє цивільних.
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