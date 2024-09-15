Окупанти вночі вдарили по Нікополю: постраждали двоє людей

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок обстрілу осколкове поранення грудної клітини отримав 37-річний чоловік. Він наразі госпіталізований. Ще одна постраждала, 75-річна жінка, лікуватиметься вдома.

У місті понівечена приватна оселя, там виникла пожежа, яку вже ліквідували. Крім того, там побиті чотири багатоповерхівки, автомийка й легковик, пошкоджена лінія електропередач.

Цієї ночі російські війська били і по інших територіях Нікопольщини. Серед таких – Марганецька та Червоногригорівська громади.

Загалом ввечері, вночі і зранку агресор скеровував зброю на район понад 5 разів. Використовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас с БПЛА.