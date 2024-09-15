Окупанти вночі вдарили по Нікополю: постраждали двоє людей
Уночі неділі, 15 вересня, російські окупанти вчергове обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. У результаті нічно атаки поранень зазнали двоє цивільних
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок обстрілу осколкове поранення грудної клітини отримав 37-річний чоловік. Він наразі госпіталізований. Ще одна постраждала, 75-річна жінка, лікуватиметься вдома.
У місті понівечена приватна оселя, там виникла пожежа, яку вже ліквідували. Крім того, там побиті чотири багатоповерхівки, автомийка й легковик, пошкоджена лінія електропередач.
Цієї ночі російські війська били і по інших територіях Нікопольщини. Серед таких – Марганецька та Червоногригорівська громади.
Загалом ввечері, вночі і зранку агресор скеровував зброю на район понад 5 разів. Використовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас с БПЛА.
- Надвечір суботи, 14 вересня, російський ворог здійснив ракетний удар по Одеському району, там загинула подружня пара.
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