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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія вдарила по передмістю Одеси забороненою зброєю. Загинула подружня пара

Росія вдарила по передмістю Одеси забороненою зброєю. Загинула подружня пара

Влад Дідусь
14 вересня, 2024 субота
23:17
Війна з Росією Одещина, ракетний удар

Надвечір суботи, 14 вересня, російський ворог здійснив ракетний удар по Одеському району

Зміст

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, росіяни використали заборонену зброю - ракету з касетною бойовою частиною.

"У передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - пише Кіпер.

Також відомо, що 65-річна жінка отримала осколкове поранення голови. Постраждала госпіталізована, зараз перебуває у середньому стані.

  • 14 вересня в Одеській області під час атаки російських дронів постраждала дача чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка.
Теги:
Україна
Росія
Одеса
Одещина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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