Росія вдарила по передмістю Одеси забороненою зброєю. Загинула подружня пара

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, росіяни використали заборонену зброю - ракету з касетною бойовою частиною.

"У передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - пише Кіпер.

Також відомо, що 65-річна жінка отримала осколкове поранення голови. Постраждала госпіталізована, зараз перебуває у середньому стані.