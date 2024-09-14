Росія вдарила по передмістю Одеси забороненою зброєю. Загинула подружня пара
Надвечір суботи, 14 вересня, російський ворог здійснив ракетний удар по Одеському району
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За попередньою інформацією, росіяни використали заборонену зброю - ракету з касетною бойовою частиною.
"У передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - пише Кіпер.
Також відомо, що 65-річна жінка отримала осколкове поранення голови. Постраждала госпіталізована, зараз перебуває у середньому стані.
- 14 вересня в Одеській області під час атаки російських дронів постраждала дача чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка.
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