Дача Ломаченка постраждала внаслідок атаки "шахедів", - ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія INFORM".

Дача Василя Ломаченка розташована у населеному пункті Вилкове (Одещина). Після атаки "шахедів" у ніч на 14 вересня, будинок залишився з пошкодженими дверима та вікнами.

Боксер придбав дачу у місцевих рибалок декілька років тому. Цікаво, що з початку повномасштабної війни будинок вже не вперше зазнає пошкоджень через атаки РФ.

Фото: bessarabiainform