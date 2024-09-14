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Дача Ломаченка постраждала внаслідок атаки "шахедів", - ЗМІ

Влад Дідусь
14 вересня, 2024 субота
22:36
Спорт Василь Ломаченко

В Одеській області під час атаки російських дронів постраждала дача чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка

Зміст

Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія INFORM".

Дача Василя Ломаченка розташована у населеному пункті Вилкове (Одещина). Після атаки "шахедів" у ніч на 14 вересня, будинок залишився з пошкодженими дверима та вікнами.

Боксер придбав дачу у місцевих рибалок декілька років тому. Цікаво, що з початку повномасштабної війни будинок вже не вперше зазнає пошкоджень через атаки РФ.

Дача Василя Ломаченка

Фото: bessarabiainform

  • 20 серпня Василь Ломаченко продемонстрував негативну позицію щодо законопроєкту №8371, який передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
Теги:
Україна
Росія
Бокс
Одещина
Василь Ломаченко
Війна з Росією
безпілотник
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