Дача Ломаченка постраждала внаслідок атаки "шахедів", - ЗМІ
В Одеській області під час атаки російських дронів постраждала дача чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка
Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія INFORM".
Дача Василя Ломаченка розташована у населеному пункті Вилкове (Одещина). Після атаки "шахедів" у ніч на 14 вересня, будинок залишився з пошкодженими дверима та вікнами.
Боксер придбав дачу у місцевих рибалок декілька років тому. Цікаво, що з початку повномасштабної війни будинок вже не вперше зазнає пошкоджень через атаки РФ.
Фото: bessarabiainform
- 20 серпня Василь Ломаченко продемонстрував негативну позицію щодо законопроєкту №8371, який передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
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