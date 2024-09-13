Росія запустила "шахеди" з Курської області. Ситуація у ніч на 14 вересня
Ввечері пʼятниці, 13 вересня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" з північного напрямку
Про пуск "шахедів" з району Курська стало відомо близько 22:00.
Ближче до 23:00 Повітряні сили попередили про загрозу для Сумщини та Харківщини, а також для Чернігівщини.
О 23:24 стало відомо про загрозу дронів для Дніпропетровської області.
За 5 хв ПС повідомили про:
- нову групу дронів з на півночі Харківщини в напрямку Полтавщини.
- "шахеди" на Чернігівщині, курсом на захід.
23:35 - Військові заявили про БПЛА на Чернігівщині, курс на Київську область.
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