РФ протягом дня атакувала Нікопольщину з різних видів озброєння: постраждали 3 людини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, через ворожі атаки у Нікополі постраждала 54-річна жінка. Водночас у Марганці внаслідок обстрілів постраждали жінка та чоловік – 63 і 60 років.

"У райцентрі побиті 6 багатоквартирних будинків та 5 приватних. Понівечені комунальне підприємство, медцентр, кафе, магазин, автомийка, 17 авто. Зачепило й лінії електропередачі", - написав Лисак.

Також ЛЕП зачепило в Марганецькій громаді. Там пошкоджено підприємство, 4 оселі місцевих, стільки ж машин та мотоцикл. Руйнування є у гаражному кооперативі, додав очільник ОВА.

"Гучно було й у Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Там понівечена інфраструктура, побиті магазин та автівка", - поінформував чиновник.

За його даними, загалом росіяни цілили по Нікопольщині двадцять разів, застосувавши проти мирного міста артилерію та дрони-камікадзе. Також загарбники скинули боєприпас із БПЛА.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA