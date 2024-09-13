РФ протягом дня атакувала Нікопольщину з різних видів озброєння: постраждали 3 людини
Протягом дня російська окупаційна армія здійснила два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали цивільні
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, через ворожі атаки у Нікополі постраждала 54-річна жінка. Водночас у Марганці внаслідок обстрілів постраждали жінка та чоловік – 63 і 60 років.
"У райцентрі побиті 6 багатоквартирних будинків та 5 приватних. Понівечені комунальне підприємство, медцентр, кафе, магазин, автомийка, 17 авто. Зачепило й лінії електропередачі", - написав Лисак.
Також ЛЕП зачепило в Марганецькій громаді. Там пошкоджено підприємство, 4 оселі місцевих, стільки ж машин та мотоцикл. Руйнування є у гаражному кооперативі, додав очільник ОВА.
"Гучно було й у Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Там понівечена інфраструктура, побиті магазин та автівка", - поінформував чиновник.
За його даними, загалом росіяни цілили по Нікопольщині двадцять разів, застосувавши проти мирного міста артилерію та дрони-камікадзе. Також загарбники скинули боєприпас із БПЛА.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
- Окупанти ввечері 12 вересня та в ніч на п'ятницю атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе, внаслідок чого дістала поранення жінка.
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