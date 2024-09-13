Окупанти обстріляли Дніпропетровщину у ніч на 13 вересня: у Нікополі поранена жінка
Російська армія ввечері і вночі атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе й артснарядами. У Нікополі поранена 73-річна цивільна жінка, а також пошкоджені будинки у районі
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
У Нікополі постраждала 73-річна місцева мешканка. З осколковим пораненням голови вона доправлена до лікарні, де отримує всю необхідну медичну допомогу.
Серед пошкодженого у Нікополі – три приватні будинки, лінія електропередач. Потрощена там й господарська споруда, ще одна вщент знищена у Мирівській громаді.
Одна оселя побита у Марганецькій горомаді. Вогонь з артилерії ворог відкривав і по Червоногригорівській. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
На інших територіях Дніпропетровщини було тихо, додав Лисак.
- У четвер, 12 вересня, російські окупанти атакували Томину Балку, Станіслав, Комишани та Антонівку на Херсонщині. У результаті обстрілів семеро людей поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе