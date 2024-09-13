Окупанти обстріляли Дніпропетровщину у ніч на 13 вересня: у Нікополі поранена жінка

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

У Нікополі постраждала 73-річна місцева мешканка. З осколковим пораненням голови вона доправлена до лікарні, де отримує всю необхідну медичну допомогу.

Серед пошкодженого у Нікополі – три приватні будинки, лінія електропередач. Потрощена там й господарська споруда, ще одна вщент знищена у Мирівській громаді.

Одна оселя побита у Марганецькій горомаді. Вогонь з артилерії ворог відкривав і по Червоногригорівській. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

На інших територіях Дніпропетровщини було тихо, додав Лисак.