Росіяни атакували Томину Балку та Станіслав на Херсонщині: є поранені

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Окупанти 12 вересня атакували Станіслав, через що постраждала 76-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму, пошкодження тазу, поранення живота, а також травматичну ампутацію ноги.

Крім того, близько 09:40 окупанти з артилерії атакували Томину Балку, передає ОВА. Внаслідок обстрілу 51-річний чоловік у власній оселі дістав вибухову травму і контузію. Медики на місці надали потерпілому допомогу.