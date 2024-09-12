Росіяни атакували Томину Балку та Станіслав на Херсонщині: є поранені
У четвер, 12 вересня, російські окупанти атакували Томину Балку та Станіслав на Херсонщині. У результаті обстрілів дві людини поранені
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Окупанти 12 вересня атакували Станіслав, через що постраждала 76-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму, пошкодження тазу, поранення живота, а також травматичну ампутацію ноги.
Крім того, близько 09:40 окупанти з артилерії атакували Томину Балку, передає ОВА. Внаслідок обстрілу 51-річний чоловік у власній оселі дістав вибухову травму і контузію. Медики на місці надали потерпілому допомогу.
- Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Полтавській області вночі 12 вересня працювала ППО. У Конотопі на Сумщині є постраждалі, серед них дитина.
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