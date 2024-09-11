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Головна Війна з Росією ​​​​​​​Росія атакувала Україну кількома групами "шахедів" у ніч проти 12 вересня

​​​​​​​Росія атакувала Україну кількома групами "шахедів" у ніч проти 12 вересня

Олена Будько
11 вересня, 2024 середа
23:58
Війна з Росією Сумщина, шахеди, ППО, обстріл

​​​​​​​Увечері 11 вересня Росія атакувала Україну кількома групами безпілотників

Зміст

Про загрозу ударних БПЛА повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 21:45 групу "шахедів" зафіксували на межі Харківської та Сумської областей, вони тримали курс на Полтавщину.

Уже о 22:17 Повітряні сили попередили про кілька груп шахедів на Сумщині, які рухалися курсом на південний захід. Група "шахедів" на межі Харківщини й Сумщини далі тримала курс на Полтавську область, а ще одна група, на Полтавщині, рухалася курсом на Кременчук. 

О 22:39 група "шахедів" продовжувала рух уздовж кордону Полтавської та Харківської областей у бік Дніпра. Інше група й далі рухалася на Сумщині курсом на Чернігівщину, а група дронів на Донеччині, яку помітили на кордоні з Дніпропетровською областю, тримала курс на північний захід.

Станом на 23:10 ситуація в українському небі була такою

  • група "шахедів" у Дніпропетровській області тримала курс на Дніпро
  • група "шахедів" у Полтавській області рухалася курсом на північний схід
  • група "шахедів" на Чернігівщині вздовж державного кордону тримала курс на захід
  • група "шахедів" на Миколаївщині летіла курсом на північний захід.

О 23:50 "шахеди" рухалися такими маршрутами: 

  • на Сумщині – курсом на Суми
  • на Полтавщині – курсом на Полтаву
  • на Дніпропетровщині – курсом на захід та північний захід
  • на Херсонщині та Миколаївщині – курсом на північний захід
  • на Кіровоградщині – курсом на захід

Новина доповнюється...

Теги:
Полтавщина
Сумщина
Миколаївщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
безпілотник
Кіровоградщина
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