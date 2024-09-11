​​​​​​​Росія атакувала Україну кількома групами "шахедів" у ніч проти 12 вересня

Про загрозу ударних БПЛА повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 21:45 групу "шахедів" зафіксували на межі Харківської та Сумської областей, вони тримали курс на Полтавщину.

Уже о 22:17 Повітряні сили попередили про кілька груп шахедів на Сумщині, які рухалися курсом на південний захід. Група "шахедів" на межі Харківщини й Сумщини далі тримала курс на Полтавську область, а ще одна група, на Полтавщині, рухалася курсом на Кременчук.

О 22:39 група "шахедів" продовжувала рух уздовж кордону Полтавської та Харківської областей у бік Дніпра. Інше група й далі рухалася на Сумщині курсом на Чернігівщину, а група дронів на Донеччині, яку помітили на кордоні з Дніпропетровською областю, тримала курс на північний захід.

Станом на 23:10 ситуація в українському небі була такою:

група "шахедів" у Дніпропетровській області тримала курс на Дніпро

група "шахедів" у Полтавській області рухалася курсом на північний схід

група "шахедів" на Чернігівщині вздовж державного кордону тримала курс на захід

група "шахедів" на Миколаївщині летіла курсом на північний захід.

О 23:50 "шахеди" рухалися такими маршрутами:

на Сумщині – курсом на Суми

на Полтавщині – курсом на Полтаву

на Дніпропетровщині – курсом на захід та північний захід

на Херсонщині та Миколаївщині – курсом на північний захід

на Кіровоградщині – курсом на захід

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