Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт "Безбожники думають, що перемогли": Ломаченко висловився щодо заборони діяльності РПЦ в Україні

"Безбожники думають, що перемогли": Ломаченко висловився щодо заборони діяльності РПЦ в Україні

Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
17:10
Спорт Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)

Василь Ломаченко продемонстрував свою позицію щодо законопроєкту №8371, який передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі

Зміст

Ломаченко поділився думками у соцмережах.

"Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися… Мир усім", – написав Василь Ломаченко.

Боксер також залишив посилання на свій допис у фейсбуці, в якому процитував Євангеліє від Матвія та розмістив відео блогера "Денис у мікрофона".

Після голосування Василь Ломаченко опублікував новий допис з більш різкими словами.

"Безбожники думають, що перемогли. Не обманюйте себе. Неможливо висміяти чи обманути Бога, його церкву і його служителів. Кожному у свій час Бог віддасть кожному згідно з ділами його", - написав боксер.

  • Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Бокс
РПЦ
УПЦ МП
Василь Ломаченко
Читайте також:
Азовське море
Автор Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
Росіяни заселили евакуйованих жителів Курщини до окупованого курорту Кирилівка
Полонені
Автор Марина Клюєва
19 серпня, 2024 понедiлок
Полонених підтримують "на межі", - керівниця Патронатної служби "Янголи Азову" Толкачова
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Автор
18 серпня, 2024 неділя
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Київ
+35°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 45.35
    Продаж 46.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 серпня
17:23
Девʼята робота Бенксі
Лондонський зоопарк подякував Бенксі за увагу до дикої природи і прибрав його графіті
17:19
Азербайджан
Азербайджан подав офіційну заяву на вступ до БРІКС
17:06
Оновлено
Верховна Рада
Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ
17:01
Курська область
МЗС РФ викликало повіреного США через "участь американської ПВК" у діях на Курщині
16:55
Верховна Рада
Профільний комітет рекомендував Раді ратифікувати Римський статут
16:32
У трьох містах України затримали підпалювачів автівок та помешкань військових Сил оборони
16:31
Путін та Лукашенко
Росія активізувала наративи про "розкол" між військовим та політичним керівництвом України, - ЦПД
16:17
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України: ГУР оприлюднило подробиці спецоперації "Очерет"
16:15
Майкл Медсен
Зірку "Убити Білла" та "Мерзенної вісімки" Майкла Медсена заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві
16:05
OPINION
Кирило Сазонов
Немає прямих перемовин з Росією. Взагалі
16:02
Ексклюзив
Тотальна перевага РФ у людському ресурсі: начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" про ситуацію на сході
16:01
У Кривому Розі відкрили найбільшу в Україні "Школу супергероїв"
16:00
Всеволод Князєв
ВАКС призначив дату розгляду справи ексголови Верховного Суду Князєва
15:57
Херсонська область
Росіяни атакували Херсонщину: через скидання вибухівки з дрона постраждали троє людей
15:42
Уряд розподілив близько 5 млрд грн на шкільні укриття у 8 областях
15:37
Верховна Рада
ТСК Ради щодо витрат на фортифікації та дрони замість фігуранта кримінального провадження Задорожнього очолив Бакумов
15:34
Джо Байден
"Байден постачає зброю нацистським батальйонам в Україні": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 20 серпня
15:30
Україна Японія
Японія відкриє в Україні торгове представництво
15:23
Новий навчальний рік
Навчальний рік 2024-2025 в Україні: дати початку, завершення та періоди канікул
15:20
Мария Браньяс Морера
В Іспанії у віці 117 років померла найстаріша жінка у світі
15:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:58
система ППО IRIS-T
Німеччина до кінця року передасть Україні 4 системи IRIS-T
14:35
"Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт"
Netflix показав тизер аніме-серіалу "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт" за мотивами гри Tomb Raider
14:30
Назарій Яремчук
Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" за два тижні у прокаті зібрав понад 6 млн грн
14:23
на фото Верховна Рада України
Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють за Україну
14:05
OPINION
Костянтин Корсун
Р2Р платежі: спроба обдурити закони фізики. Як і все решта
14:00
PR
ASUS ProArt P16
ASUS ProArt P16: творчість без меж
13:48
Верховна Рада
ВР прийняла за основу законопроєкт про позбавлення держнагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора
13:42
Литва прапор
У Литві почали будувати бази для німецьких військ біля кордону з Росією
13:40
вибори
У Курській області РФ відбудуться дострокові вибори губернатора
13:40
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії Кобахідзе розкритикував запрошення президентки Зурабішвілі до Києва та її дружні відносини із Зеленським
13:35
Оновлено
заборона УПЦ МП
Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні: подробиці
13:31
Ексклюзив
У центрі Києва родичі військовополонених вийшли на мирну акцію
"Полон вбиває": у центрі Києва родичі військовополонених вийшли на мирну акцію
13:25
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
За тиждень винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над країнами Балтії
13:14
Продавав фіктивні документи для ухилення від мобілізації: київському адвокату загрожує до 9 років ув'язнення
13:01
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
Евакуація з Курської області до України не відбувається, - нардеп Костенко
12:59
Оновлено
Пожежа в Пролетарську на нафтобазі
У Ростовській області РФ третю добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки 
12:53
Китайська компанія Unitree Robotics
Китайська компанія оголосила про старт масового виробництва людиноподібних роботів і назвала їхню вартість
12:46
Чехія
Чехія закупить боєприпаси для України з доходів від заморожених російських активів
12:44
ЗСУ дрон безпілотник
Уряд законодавчо утвердив існування Сил безпілотних систем і виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для них
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV