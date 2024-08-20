"Безбожники думають, що перемогли": Ломаченко висловився щодо заборони діяльності РПЦ в Україні

Ломаченко поділився думками у соцмережах.

"Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися… Мир усім", – написав Василь Ломаченко.

Боксер також залишив посилання на свій допис у фейсбуці, в якому процитував Євангеліє від Матвія та розмістив відео блогера "Денис у мікрофона".

Після голосування Василь Ломаченко опублікував новий допис з більш різкими словами.

"Безбожники думають, що перемогли. Не обманюйте себе. Неможливо висміяти чи обманути Бога, його церкву і його служителів. Кожному у свій час Бог віддасть кожному згідно з ділами його", - написав боксер.