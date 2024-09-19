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"Битва за світло": в Києві з'явилася незвична інсталяція – знищений Росією трансформатор

Юлія Юліна
19 вересня, 2024 четвер
18:50
Енергетика Битва за світло

У Києві на Контрактовій площі виставили трансформатор, який пережив декілька влучань уламками й зрештою був зруйнований російськими окупантами вщент

Зміст
  • Битва за світло
  • Битва за світло
  • Битва за світло

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Там зазначили, що цей трансформатор колись був важливою частиною однієї з теплоелектростанцій ДТЕК.

"Цю інсталяцію ми назвали "Битва за світло". Вона дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань об’єктів української енергетичної інфраструктури, які зазнали понад 1000 російських атак з жовтня 2022 року", - поінформували в компанії.

У ДТЕК нагадали, що ворог знищив майже 90% усієї теплової та 45% гідрогенерації, а через цьогорічні обстріли Україна втратила 9 ГВт потужностей.

"Виставлений трансформатор має свою історію – після обстрілу він палав добу, бо його неможливо було загасити. І, на жаль, через масштабні пошкодження його неможливо відновити. Ми поставили його в Києві, аби кожен міг на власні очі побачити це так, як бачать енергетики на ТЕС та інших енергетичних об’єктах. Проте, попри всі складності та щоденні ризики потрапити під ворожий обстріл українські енергетики продовжують свою битву за світло", – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Теги:
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Культура
Україна
Війна з Росією
новини Києва
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