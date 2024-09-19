У ЄС є план енергетичної допомоги Україні, - фон дер Ляєн

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі, передає Укрінформ.

Вона підкреслила: РФ знищила "половину всієї енергетичної інфраструктури" України, що "еквівалентно потужності трьох країн Балтії разом узятих".

Фон дер Ляєн розповіла, що європейський план енергетичної допомоги для України передбачає відновлення електроенергії, її постачання та стабілізацію.

За словами президентки, перший етап плану передбачає ремонт пошкоджених українських енергообʼєктів.

"Ми прагнемо відновити 2,5 ГВт потужності, що становить 15% від потреб України", - сказала фон дер Ляєн.

У межах другого етапу є підтримка енергосистеми України імпортом з Європи та розвиток децентралізованої мережі.

"Ми експортуємо 2 ГВт електроенергії в Україну, що також покриває приблизно 12% потреб країни на зиму. Це компенсує, наприклад, еквівалент втрати вироблення електроенергії на Запорізькій АЕС, яка зараз перебуває під незаконним контролем Росії", - запевнила президентка, додавши, що ЄС покриє понад 25% потреб в електриці України цієї зими.

Водночас згідно з третім напрямком, буде здійснена робота зі стабілізації енергосистеми. Євросоюз планує допомогти в посиленні децентралізованого виробництва електроенергії: серед цих факторів - розгортання більшої кількості відновлюваних джерел енергії.

"Сонячні електростанції на дахах складніше вразити і їх легше ремонтувати, ніж велику центральну інфраструктуру. Це допоможе забезпечити більш стабільний потік енергії в країні", - наголосила глава Єврокомісії.