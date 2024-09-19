Євросоюз виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки

Про це на пресконференції у Брюсселі 19 вересня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.

"Щонайменше 2 млрд євро підтримки енергетичної безпеки вже було надано Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні ми зробимо доступними 160 млн євро", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, 60 млн євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків та обігрівачів, а 100 млн євро заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії.