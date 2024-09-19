Євросоюз виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки
Європейський Союз напередодні зими виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки. Кошти, зокрема, спрямують на притулки, обігрівачі та ремонтні роботи
Про це на пресконференції у Брюсселі 19 вересня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.
"Щонайменше 2 млрд євро підтримки енергетичної безпеки вже було надано Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні ми зробимо доступними 160 млн євро", - сказала фон дер Ляєн.
За її словами, 60 млн євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків та обігрівачів, а 100 млн євро заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що цієї зими Берлін додатково надасть Україні 100 мільйонів євро допомоги.
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