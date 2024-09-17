Бербок: Україна цієї зими отримає додаткові €100 млн допомоги від Німеччини

Про це вона заявила під час візиту до Молдови у вівторок, 17 вересня, пише Reuters.

Таке рішення уряд Молдови ухвалив на тлі низки атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру, що призвело до повного відключення світла в деяких частинах України.



За словами міністерки, Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішими".