Бербок: Україна цієї зими отримає додаткові €100 млн допомоги від Німеччини
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що цієї зими Берлін додатково надасть Україні 100 мільйонів євро допомоги
Про це вона заявила під час візиту до Молдови у вівторок, 17 вересня, пише Reuters.
Таке рішення уряд Молдови ухвалив на тлі низки атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру, що призвело до повного відключення світла в деяких частинах України.
За словами міністерки, Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішими".
- Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі "Рамштайн" 6 вересня пообіцяв надати Україні 12 танкових гаубиць вартістю €150 млн, а також танки Leopard.
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