Німеччина пообіцяла поставити Україні самохідні гаубиці на €150 млн і танки Leopard

Про це повідомляє Spiegel.

За словами Пісторіуса, ФРН поставить Україні 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000, які коштують €150 млн: 6 із них прагнуть надати цього року, а інші - у 2025-му.

Також глава оборонного німецького відомства наголосив, Берлін разом із партнерами ЄС хоче якнайшвидше передати 77 основних бойових танків Leopard 1A5.