Німеччина пообіцяла поставити Україні самохідні гаубиці на €150 млн і танки Leopard
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі "Рамштайн" пообіцяв надати Україні 12 танкових гаубиць вартістю €150 млн, а також танки Leopard
Про це повідомляє Spiegel.
За словами Пісторіуса, ФРН поставить Україні 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000, які коштують €150 млн: 6 із них прагнуть надати цього року, а інші - у 2025-му.
Також глава оборонного німецького відомства наголосив, Берлін разом із партнерами ЄС хоче якнайшвидше передати 77 основних бойових танків Leopard 1A5.
- Сьогодні, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.
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