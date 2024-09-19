Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн повідомила, що 20 вересня прибуде в Київ

Про це вона сказала на пресконференції в Брюсселі.

Фон дер Ляєн виступала, представляючи підтримку енергетичної безпеки України перед наближенням зими з боку Євросоюзу.

"Після цієї пресконференції я поїду до Києва, щоб обговорити ці заходи з президентом Зеленським завтра", - сказала вона.