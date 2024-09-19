Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн повідомила, що 20 вересня прибуде в Київ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у п’ятницю, 20 вересня, прибуде з візитом до Києва
Про це вона сказала на пресконференції в Брюсселі.
Фон дер Ляєн виступала, представляючи підтримку енергетичної безпеки України перед наближенням зими з боку Євросоюзу.
"Після цієї пресконференції я поїду до Києва, щоб обговорити ці заходи з президентом Зеленським завтра", - сказала вона.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз напередодні зими виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки. Кошти, зокрема, спрямують на притулки, обігрівачі та ремонтні роботи.
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