В Україні діють ботоферми на кшталт кремлівських
Але Кремль атакує Україну, а ОП атакує всіх тих в Україні, хто не в їхній команді або критикує дії влади, хоча і діє проти Росії
В Росії є справжня фабрика фейків, яку особисто курує заступник голови адміністрації президента Путіна — Сергій Кірієнко. На це використовують великі гроші з бюджету РФ. Ця структура поширює фейки та брехню про Україну, а також використовує реальну ситуацію та внутрішні проблеми для розколу суспільства та напруження всередині країни. Вони вороги.
В Україні є "ботоферми Подоляка", "позитивні блогери Банкової" та тролі ОП. Вони працюють на піар Офісу президента, дискредитацію військових та опозиції, а також атакують всіх, хто критикує владу за корупцію та помилки. Гроші в бюджеті на них не заплановані, але фінансування на цей ресурс витрачається постійно. Цікаво, звідки гроші беруть? Може з чергового "Великого крадівництва"? Але це гарантовано не на користь України.
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Обмежити роботу кремлівської фабрики в сучасному інформаційному світі дуже складно — особливо, коли їхні фейки підхоплюють різні публічні персони як Маск чи конгресмени-республіканці.
Обмежити діяльність та ефект "ботоферми Подоляка", "позитивних блогерів Банкової" та тролів ОП сьогодні неможливо, тому що вони використовують гроші та адмінресурс, що у поєднанні з моновладою веде Україну вже не лише до орбанізації країни, а скоріше до лукашенкизації. А це вже не дуже приховують у Єрмака з Зеленським.
Цікаво, що схожі методи використовують як в Кремлі, так і в ОПі. Але Кремль атакує Україну, а ОП атакує всіх тих в Україні, хто не в їх команді або критикує дії влади, хоча і діє проти Росії. Висновки робіть самі. Але тенденція того, що кремлівські та офісні технологи використовують інформаційні технології саме для розколу українського суспільства помітні неозброєним оком. Як і те, що Кремль хоче, щоб не було України, а ОП хоче, щоб не було опозиції, як в Росії. Дивно, що всі ці ресурси не використовуються ОП у протистоянні з Кремлем, а використовуються саме проти опозиції. Дивно. І ганебно.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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