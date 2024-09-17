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OPINION

Спіймані на гарячому корупціонери демонстративно сміються в очі суспільству

Костянтин Корсун
17 вересня, 2024 вiвторок
12:06
Погляд

Пам’ятаєте історію про кібергенерала СБУ Вітюка?

Зміст

Спочатку журналісти виявили в нього елітну нерухомість на мільйони доларів, потім він організував травлю журналіста-викривача через підконтрольне ТЦК, все це зафільмували та оприлюднили, і після грандіозного скандалу Голова СБУ Малюк повідомив, що Вітюк спочатку відсторонений, а потім знятий з посади начальника кіберДепартаменту СБУ і "відправлений на фронт".

А тепер дивіться на фото, де саме у Вітюка пролягає "фронт": у Києві, на конференції, організованій Генштабом. Тобто ГШ показово демонструє "рукопожатність" скандального генерала.

Вітюк на конференції у Києві

Фото: Facebook

На цій конференції відомі особи не цураються фотографуватися з Вітюком. У тому числі заступник Головнокомандувача ЗСУ. Ну подумаєш – корупціонер, що тут такого? Зате він патріот. Вкрав на мільйон, але передав на дрони аж десять копійок. Просто йому не поталанило, його спіймали кляті журналюги. Саме так це виглядає з нашого боку екрана.

До речі, хто знає людей на фото – запитайте їх, як вони ставляться до корупції загалом, і чому полюбляють фотографуватися з корупціонерами.

Я впевнений, що і десь так само "воює" і колишній голова Держспецзв’язку бригадний генерал Щиголь, якому НАБУ офіційному висунуло підозру у корупції. А його подільник та заступник Жора – так той взагалі на расслабончику роздає інтерв’ю і навіть повернувся у Громадську раду при Держспецзв’язку. Щоб контролювати корупцію в цій установі, ага.

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Вони взагалі не бояться суду, абсолютно впевнені у виправдальному вироку, а може й у подальшому відновленні на посадах.

Тобто усі спіймані на гарячому корупціонери демонстративно сміються в очі суспільству та навіть вже не ховаються. А деякі офіційні особи та "лідери суспільної думки" толерують все це.

Ось чому так важко побороти корупцію у сучасній Україні.

Проблема ж не у поганих корупціонерах – а у середовищі, з якого вони вийшли.

Це середовища начебто проти корупції, але глибоко в душі багато хто мріє зайняти їхнє місце. Саме тому полум’яні викривачі корупції часів Януковича стали мега-корупціонерами часів Зеленського. І кінця цьому поки не видно.

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Рівень корупціофобії в українському суспільстві залишається недостатнім, а черги на державні посади з відносно невеликими зарплатами — захмарні. При цьому багато справ розвалюється у судах, у тому числі – через суддівську корупцію.

Про спійманих на гарячому усі знають, що вони корупціонери, але немає відрази до них, соціальної ізоляції, ставлення скоріше як до невдахи-бізнесмена, навіть жаліє дехто. Ось коли до корупціонера буде відношення як до, скажімо, педофіла – ось тоді можна говорити про перспективи перемоги над корупцією.

А поки що радісні спільні фоточки.

P.S.: До речі, а як там почуваються кримінальні провадження стосовно перешкоджання журналістської діяльності Бігусів (ДЗНД СБУ) чи по Шульгату (ДКІБ СБУ)? Бо фігуранти почуваються прекрасно, судячи з фото.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
журналісти
СБУ
корупція в Україні
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