Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Міністерство енергетики чи МінДеркач?
OPINION

Міністерство енергетики чи МінДеркач?

Володимир Ар'єв
14 вересня, 2024 субота
10:07
Погляд

Зрадник Андрій Деркач вчора став російським сенатором. Отримав плату за підривну діяльність в Україні

Зміст

Всі ці плівки "жмуруку" і паплюження пʼятого президента Порошенка та президента США Байдена — це спецоперація російських спецслужб, де Деркач грав ключову роль.

Результати спецоперації тоді активно використав Зеленський і його Офіс для кампанії дискредитації й навіть кримінальних проваджень проти Порошенка і Байдена. Провадження вистачило розуму закрити, але осад залишився. А головне — ОП розрахувався з Деркачем посадами для його людей в Енергоатомі — серед яких були Бояринцев, Галущенко і Котін.

Галущенко потім став цілим міністром енергетики, Котін залишився керувати Енергоатомом. Лише Бояринцев, який відповідав за кадри, втік за кордон коли стало зрозуміло його пряме призначення зрадників на Запорізьку АЕС, які радо здали станцію окупантам.

Читайте також: На Банковій й далі зароблятимуть на російських енергоносіях

А те, що експерти-енергетики між собою називають міненерго "МінДеркач" - дуже симптоматично. Відсутність підготовки галузі до прогнозованих наслідків ударів з боку РФ, ігнорування рішень РНБО — все вкладається в логіку МінДеркач. І що люди новопризначеного сенатора РФ залишаються на ключових посадах в енергетиці та їх не чіпає жодне "перезавантаження" - це багато про що свідчить.

Можна зробити сто заяв про потужність і незламність та на ділі віддати ключову галузь в руки команди ворога. А зима близько.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
Війна з Росією
колаборанти
Держдума РФ
держзрада
Енергетика
Читайте також:
Томос
Автор Тетяна Нижник
11 вересня, 2024 середа
Інформація про загрозу відкликання Томосу для України не відповідає дійсності, - Владика Никодим
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Автор Оксана Ліховід
13 вересня, 2024 п'ятниця
Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині
ЗСУ
Автор Оксана Ліховід
13 вересня, 2024 п'ятниця
Цілком можливо, що ми відійдемо на нашу територію: майор запасу НГУ про події на Курщині
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 вересня
10:18
Сєвєродонецьк, обстріли
Окупанти у Сєверодонецьку третю зиму не проводять опалення у будинки місцевих, - Луганська ОВА
10:13
Ексклюзив
Забіг Run for Freedom
У Києві стартував забіг Run for Freedom за участі Тімоті Снайдера: "Зібралися, щоб виразити солідарність до тих, кого тут немає"
10:10
Воздвиження Хреста Господнього
Воздвиження Хреста Господнього: як виникло свято та чого не можна робити
10:04
Оновлено
шахед
Росія запустила "шахеди" з Курської області у ніч на 14 вересня: в Одесі та Києві працювала ППО
10:00
Донбас
День танкових військ: історія, роль та значення свята
09:47
Під час нічного обстрілу Оріхівської громади Запорізької області під завалами зруйнованого будинку загинув чоловік
09:24
Молдова
У Молдові викрили угруповання, яке допомагало росіянам незаконно отримати громадянство
09:19
танкісти 24-ї ОМБр
"Світ бажає перейняти їх досвід": Зеленський і Сирський привітали українських воїнів з Днем танкових військ
09:07
Керівник зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі
Канада не дозволяє відправку жодного озброєння або комплектуючих до Гази, - голова МЗС Жолі
09:00
Огляд
Локальні бандерівці, викрадач дракона та економіка на тарілці – 5 книг про спротив
08:45
День українського кіно
День українського кіно 2024: свято творчості та натхнення
08:34
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 138 боєзіткнень: найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку
08:33
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
У ніч на 14 вересня росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні, - Зеленський
08:24
ракета ATACMS
The Guardian: США і Британія дозволили Україні удари вглиб РФ, але не оголошують про це
08:04
OPINION
Американська стратегія війни в Україні вкрита туманом
07:37
пушкін, пушкінопад
У Ризі демонтують пам'ятники Пушкіну та його музі Ганні Керн
07:27
втрати окупантів
ППО, 25 артсистем і 1210 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:15
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни вивели в Чорне море 16 кораблів, 7 з яких є носіями "калібрів"
06:58
Мелані Джолі
"Дії виходять за межі легітимних медіа": голова МЗС Канади Жолі засудила російську пропагандистську телекомпанію RT
06:30
Суджа, РФ, Курська область
Російська армія ще не почала широкомасштабний контрнаступ для повного витіснення ЗСУ з Курщини, - ISW
06:04
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін у жовтні відвідає Росію
05:13
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю вдарила по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані
04:27
У Болгарії розбився військовий літак: загинуло двоє пілотів
03:34
Китай
Китай вперше з 1978 року підвищить пенсійний вік
03:01
Джо Байден
Президент США Байден та прем'єр Британії Стармер підтвердили непохитну підтримку України
02:28
У Лондоні затримали двох чоловіків за звинуваченням у крадіжці картини Бенксі
01:14
Александар Вучич
Конфлікт між Сербією та Косово: Вучич заявив про умови для нормалізації відносин
00:23
Оновлено
Ентоні Блінкен
США вводять нові санкції проти пропаганди РФ: Блікен розповів про глобальний вплив RT
2024, п'ятниця
13 вересня
23:54
Кріштіану Роналду, Євро-2024
"Вони думають, що телефони, TikTok та Instagram навчать їх хорошого": Роналду розкритикував нинішнє покоління
23:49
прапор Росії
Bloomberg написав про можливу відповідь РФ на дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю
23:30
Суджа, РФ, Курська область
"У Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів": російські фейки за 13 вересня
23:21
Україна_Польща
Сікорський та Сибіга розповіли про формування Українського легіону в Польщі
23:16
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Для впевненої позиції України у перемовинах має бути чотири потужних фактори, - генерал Кривонос
22:49
шахтарі
РФ на ТОТ Луганщини демонтує системи живлення шахт, - Спротив
22:38
Ярослава Магучіх
Магучіх тріумфувала у фіналі сезону "Діамантової ліги"
22:29
боєприпаси 155 мм
Польща виділить €100 млн на закупівлю боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії
22:16
Індія повернула 45 своїх громадян, завербованих Росією на війну в Україні
22:16
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Контрнаступ на Курщині: цілі росіян та особливості бойових дій ЗСУ на Горлівському напрямку. Колонка Сергія Згурця
22:08
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
На зустрічі Байдена і Стармера не очікують заяв щодо дозволу Україні для ударів вглиб РФ, - Кірбі
21:46
Володимир Зеленський
Перша держава, з якою Україна почала спільне виробництво зброї: Зеленський обговорив з міністром оборони Данії взаємодію, зокрема F-16
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV