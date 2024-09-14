Всі ці плівки "жмуруку" і паплюження пʼятого президента Порошенка та президента США Байдена — це спецоперація російських спецслужб, де Деркач грав ключову роль.

Результати спецоперації тоді активно використав Зеленський і його Офіс для кампанії дискредитації й навіть кримінальних проваджень проти Порошенка і Байдена. Провадження вистачило розуму закрити, але осад залишився. А головне — ОП розрахувався з Деркачем посадами для його людей в Енергоатомі — серед яких були Бояринцев, Галущенко і Котін.

Галущенко потім став цілим міністром енергетики, Котін залишився керувати Енергоатомом. Лише Бояринцев, який відповідав за кадри, втік за кордон коли стало зрозуміло його пряме призначення зрадників на Запорізьку АЕС, які радо здали станцію окупантам.

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А те, що експерти-енергетики між собою називають міненерго "МінДеркач" - дуже симптоматично. Відсутність підготовки галузі до прогнозованих наслідків ударів з боку РФ, ігнорування рішень РНБО — все вкладається в логіку МінДеркач. І що люди новопризначеного сенатора РФ залишаються на ключових посадах в енергетиці та їх не чіпає жодне "перезавантаження" - це багато про що свідчить.

Можна зробити сто заяв про потужність і незламність та на ділі віддати ключову галузь в руки команди ворога. А зима близько.

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Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

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