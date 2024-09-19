Португалію охопили лісові пожежі: є загиблі

Про це передає Reuters.

Повідомляється, що хвиля лісових пожеж у Португалії поставила на межу роботу служб порятунку, а в середу прибуло необхідне підкріплення з Іспанії та Марокко

У районі Візеу розгорнули групу іспанських військових із 270 осіб із бульдозерами. З Марокко прибули два важких водометних літаки, і ще два перебувають у дорозі, повідомили в управлінні цивільного захисту.

Після того, як португальський уряд у понеділок звернувся по допомогу в рамках механізму цивільного захисту ЄС, Іспанія, Італія та Франція вже направили по два літаки для пожежогасіння.

"Ми перебуваємо у стресовій ситуації, на межі наших можливостей", - сказав глава служби цивільної оборони Дуарте Коста.

Він додав, що підкріплення дасть змогу провести деяку ротацію виснажених португальських пожежників.

За даними Європейської служби інформації про лісові пожежі, від суботи масштабні загоряння випалили площу понад 90 тис. гектарів. Таким чином загальна площа пожеж цьогоріч становить щонайменше 124 тис. гектарів, що стало найбільшим показником з 2017 року, коли в Португалії сталися дві руйнівні лісові пожежі, які забрали життя понад 100 людей.

Командувач цивільної оборони Андре Фернандеш повідомив, що після того, як температура повітря з вихідних трималася вище 30 градусів за Цельсієм, влада очікувала, що найближчими днями прохолодне повітря допоможе в боротьбі з пожежами, але загалом метеорологічна ситуація залишалася несприятливою.

Як заявляють у поліції, принаймні кілька десятків пожеж по всій Португалії влаштували палії з комерційних інтересів, злості або злочинної недбалості. Своєю чергою, прем'єр-міністр Луїс Монтенегро пообіцяв "не шкодувати сил на репресивні заходи" проти подібних злочинів.

У заяві поліції йдеться про те, що з суботи було заарештовано 12 людей, яких підозрюють у підпалах в районах Авейру, Лейрії, Каштелу-Бранку, Порту і Браги.