Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Це дивна заява: нардеп В’ятрович про пропозицію глави МЗС Польщі передати Крим під мандат ООН
Ексклюзив

Це дивна заява: нардеп В’ятрович про пропозицію глави МЗС Польщі передати Крим під мандат ООН

Ірена Моляр
19 вересня, 2024 четвер
20:40
Світ Радослав Сікорський

Володимир В’ятрович, народний депутат України, вважає, що заява міністра закордонних справ Радислава Сікорського про передачу Криму під мандат ООН для підготовки референдуму руйнує міжнародну правову систему

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо заяви передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму, то я вважаю, що це дуже дивна заява. Для мене персонально є особливо дивним, що це заява міністра закордонних справ Польщі Радислава Сікорського, якого я поважав, як людину з великим дипломатичним досвідом, як людину, яка розуміє, що таке Росія, а також, що таке міжнародна правова система. Мені дивно, що саме ця людина зробила таку пропозицію, яка по суті руйнує цю міжнародну правову систему. Сікорський не може не розуміти, що така пропозиція ставить під сумнів територіальну цілісність України. І з усім тим, він вважає за прийнятне оголошувати такі речі", - прокоментував Володимир В’ятрович.

За його словами, дивно чути такі заяви від польського політика, країна якого також страждала від того, що їй висловлювали територіальні претензії.

"Можна було б говорити про якусь іронію, якби це не стосувалося України, але, на жаль, я бачу у цьому якусь ерозію міжнародної політичної системи, якщо якимось чином будуть спроби це втілювати. Але мене дивує вже сам факт озвучування цієї тези. Про якісь референдуми говорити – небезпечна ініціатива. Тим більше за результатами російської окупації ми прекрасно розуміємо, що геноцидна політика Росії зводиться до того, щоб міняти етнічний склад населення окупованих територій. В цьому нічого нового, бо це те, що Росія робила весь час на територіях, які вона займала", - зауважив історик.

На його думку, такого роду тези можуть служити лише легітимацією цієї окупаційної політики. Бо, якщо уявимо собі такий сценарій, коли раптом міжнародна громадськість скаже, що на це погоджується, то Росія все зробить, аби на момент референдуму 120% сказали, що хочуть бути разом з РФ.

"Я не знаю, чи була сьогодні якась заява з цього приводу від МЗС України, сподіваюся, що була. Реакція має бути на рівні вищої дипломатії, бо мова йде про заяву міністра закордонних справ Польщі, тому симетрично мала б бути заява міністра закордонних справ України", - резюмував В’ятрович.

  • 19 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Крим можна було б передати під мандат ООН для підготовки так званого чесного референдуму
Теги:
Україна
Росія
Польща
Крим
Війна з Росією
окуповані території
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Олена Будько
19 вересня, 2024 четвер
Росія атакувала Україну дронами і ракетами в ніч проти 19 вересня: є загибла
зсу артилерія
Автор Марина Клюєва
16 вересня, 2024 понедiлок
Військовий експерт Селезньов заявив, що Україна може втратити контроль над Синьківкою
холодна осінь
Автор Катерина Єсікова
18 вересня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати температуру близько 0 °C
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 вересня
20:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Як за російські гроші починають замовляти зброю для української армії. Колонка Сергія Згурця
20:23
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський наступного тижня представить Байдену План перемоги та планує зустрітися з Гарріс та Трампом
20:02
OPINION
Протест по-російськи
20:00
Оновлено
РФ атакувала Сумський геріатричний пансіонат: одна людина загинула, 13 поранено
19:54
Єнс Столтенберг
Чим більше зброї ми надамо Україні, тим швидше закінчиться війна, – Столтенберг
19:37
Болонья U19 - Шахтар U19, юнацька Ліга УЄФА
"Шахтар" переміг "Болонью" в матчі юнацької Ліги УЄФА, який розтягнувся на два дні
19:30
повінь
На півночі Італії евакуювали близько 1 тис. людей через повінь: відомо про двох зниклих безвісти
19:20
В'ячеслав Володін
Спікер держдуми РФ Володін пригрозив ударом "Сармата" по Страсбургу
19:08
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Сирський, Соловʼяненко та Забужко стали почесними громадянами Києва
19:03
OPINION
Трамп і Гарріс зустрінуться із Зеленським
19:01
Зеленський відзначив державними нагородами переможців і призерів Паралімпійських ігор
18:50
Битва за світло
"Битва за світло": в Києві з'явилася незвична інсталяція – знищений Росією трансформатор
18:46
За день росіяни атакували Нікопольщину понад 20 разів: пошкоджені будинки та господарські споруди
18:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:36
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
У зоні потенційної досяжності засобів Сил оборони є ще близько 7 схожих арсеналів: Defense Express про удар по складу РФ
18:35
путін
Путін заявив, що РФ цьогоріч планує збільшити виробництво дронів майже вдесятеро
18:29
застосунок Дія
Особистий кабінет і чатбот: Дія.Бізнес оновив портал
18:05
OPINION
В Україні діють ботоферми на кшталт кремлівських
18:04
Будапешт повінь
У Будапешті Дунай почав затоплювати вулиці: пік повені очікують 21 вересня
17:54
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли" в Лівані
17:40
швидка
У Херсоні окупанти скинули вибухівку з БПЛА: один із постраждалих у важкому стані
17:40
iPhone 16
У Росії запустили попередні продажі нового iPhone 16, попри експортну заборону Apple
17:36
В Грузії затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві трансгендерної моделі
17:36
Книги
Цьогоріч Україна вперше візьме участь в одному з найбільших книжкових ярмарків світу Liber
17:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог намагався проводити штурми навіть на мотоциклах: боєць ЗСУ Барна про Сіверський напрямок
17:23
Українська співачка Dakooka записала пісню з російським гуртом "Аигел", що написав саундтрек до "Слова пацана"
17:15
на фото ситуація на фронті
На фронті від початку доби відбулося 95 боєзіткнень: на Покровському та Курахівському напрямках ворог атакує найбільше
17:10
Огляд
Атака дронів, яка викликала землетрус у РФ, або черговий натяк про надання дозволу на удари західними ракетами. Пояснюємо
17:02
Бєлгород
Росіяни в Білгородській області замінували дамби, - ОТУ "Харків"
16:57
"Болісні дні": донька хворого на деменцію Брюса Вілліса розповіла про стан актора
16:56
Оновлено
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму. Меджліс відреагував
16:52
На фото: Репер Diddy
Вдруге відмовили в заставі: звинувачений у секс-торгівлі репер Diddy залишиться за ґратами
16:43
прапор Росії
Впродовж року з Росії виїхали понад 2 млн іноземців
16:35
сонячні батареї
В YASNO розвінчали три найпоширеніші міфи про сонячні електростанції
16:22
В Україні взимку можуть вимикати світло до 18 годин на добу, - місія ООН
16:03
вогонь, полум'я, пожежа
Окупанти завдали подвійного удару по медзакладу на Сумщині: поранено двох людей
16:03
OPINION
Віктор Каспрук
"Курський синдром" як ознака розпаду путінізму
15:55
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Українська сторона вирішила зіграти на випередження: політолог Фесенко про план перемоги України
15:53
Микола Тищенко, суд
Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід на два місяці
15:53
National Media Talk
Українські медіа є агентами змін, попри війну, - президентка Internews Network
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV