Це дивна заява: нардеп В’ятрович про пропозицію глави МЗС Польщі передати Крим під мандат ООН

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо заяви передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму, то я вважаю, що це дуже дивна заява. Для мене персонально є особливо дивним, що це заява міністра закордонних справ Польщі Радислава Сікорського, якого я поважав, як людину з великим дипломатичним досвідом, як людину, яка розуміє, що таке Росія, а також, що таке міжнародна правова система. Мені дивно, що саме ця людина зробила таку пропозицію, яка по суті руйнує цю міжнародну правову систему. Сікорський не може не розуміти, що така пропозиція ставить під сумнів територіальну цілісність України. І з усім тим, він вважає за прийнятне оголошувати такі речі", - прокоментував Володимир В’ятрович.

За його словами, дивно чути такі заяви від польського політика, країна якого також страждала від того, що їй висловлювали територіальні претензії.

"Можна було б говорити про якусь іронію, якби це не стосувалося України, але, на жаль, я бачу у цьому якусь ерозію міжнародної політичної системи, якщо якимось чином будуть спроби це втілювати. Але мене дивує вже сам факт озвучування цієї тези. Про якісь референдуми говорити – небезпечна ініціатива. Тим більше за результатами російської окупації ми прекрасно розуміємо, що геноцидна політика Росії зводиться до того, щоб міняти етнічний склад населення окупованих територій. В цьому нічого нового, бо це те, що Росія робила весь час на територіях, які вона займала", - зауважив історик.

На його думку, такого роду тези можуть служити лише легітимацією цієї окупаційної політики. Бо, якщо уявимо собі такий сценарій, коли раптом міжнародна громадськість скаже, що на це погоджується, то Росія все зробить, аби на момент референдуму 120% сказали, що хочуть бути разом з РФ.

"Я не знаю, чи була сьогодні якась заява з цього приводу від МЗС України, сподіваюся, що була. Реакція має бути на рівні вищої дипломатії, бо мова йде про заяву міністра закордонних справ Польщі, тому симетрично мала б бути заява міністра закордонних справ України", - резюмував В’ятрович.