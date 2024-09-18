Росія запустила дрони по Україні в ніч проти 19 вересня: подробиці
Увечері середи, 18 вересня, вороги запустили безпілотники по території України
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Про загрозу уданих БПЛА в Херсонській і Миколаївській областях Повітряні сили попередили о 21:10. А о 21:17 додали про безпілотники, які рухалися з Херсонщини на Миколаївщину.
О 21:45 БПЛА фіксували в північній і східній частині Миколаївщини, дрони тримали північно-західний курс.
Станом на 22:21 Повітряні сили повідомляли про дрони в центральній і східній частині Миколаївської області (рухалися північно-західним курсом) і на межі Миколаївської та Кіровоградської областей (курс – північний).
Через пів години дрони, які перебували в Миколаївській області, і далі тримали північно-західний курс. Окрім них, БПЛА фіксували в північній частині Одеської області (курс також північно-західний) і в південній частині Вінниччини (тримали західний курс).
Ближче до опівночі Повітряні сили повідомили, що ударні безпілотники з Херсонщини рухалися курсом на Миколаївщину. БПЛА в північній частині Одещини тримали курс на Вінниччину. Дрони, які в цей момент перебували у Вінницькій області, рухалися на північний захід. Також північно-західний курс був у БПЛА, зафіксованих у північній і західній частині Миколаївщини. Безпілотник на межі Вінниччини та Хмельниччини летів на захід.
За даними моніторингових каналів, на цей час над Україною фіксували близько 15 ворожих дронів.
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