Росія запустила дрони по Україні в ніч проти 19 вересня: подробиці

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Про загрозу уданих БПЛА в Херсонській і Миколаївській областях Повітряні сили попередили о 21:10. А о 21:17 додали про безпілотники, які рухалися з Херсонщини на Миколаївщину.

О 21:45 БПЛА фіксували в північній і східній частині Миколаївщини, дрони тримали північно-західний курс.

Станом на 22:21 Повітряні сили повідомляли про дрони в центральній і східній частині Миколаївської області (рухалися північно-західним курсом) і на межі Миколаївської та Кіровоградської областей (курс – північний).

Через пів години дрони, які перебували в Миколаївській області, і далі тримали північно-західний курс. Окрім них, БПЛА фіксували в північній частині Одеської області (курс також північно-західний) і в південній частині Вінниччини (тримали західний курс).

Ближче до опівночі Повітряні сили повідомили, що ударні безпілотники з Херсонщини рухалися курсом на Миколаївщину. БПЛА в північній частині Одещини тримали курс на Вінниччину. Дрони, які в цей момент перебували у Вінницькій області, рухалися на північний захід. Також північно-західний курс був у БПЛА, зафіксованих у північній і західній частині Миколаївщини. Безпілотник на межі Вінниччини та Хмельниччини летів на захід.

За даними моніторингових каналів, на цей час над Україною фіксували близько 15 ворожих дронів.

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