Армія Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли" в Лівані
Армія оборони Ізраїлю у четвер, 19 вересня, атакувала обʼєкти "Хезболли" на півдні Лівану
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Там зазначили, що ізраїльська армія завдає ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, щоб "знищити терористичний потенціал та інфраструктуру "Хезболли".
"Терористична організація "Хезболла" перетворила південь Лівану на зону бойових дій. Протягом десятиліть "Хезболла" озброювала будинки цивільних, рила під ними тунелі і використовувала цивільних як живий щит", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що ЦАХАЛ проводить операції для того, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, що дозволить мешканцям повернутися до своїх домівок, а також для досягнення всіх інших військових цілей.
- У середу, 18 вересня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової ери" у військових діях Ізраїлю після того, як у Лівані протягом кількох днів вибухали заміновані пристрої, що належали "Хезболлі".
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