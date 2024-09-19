Армія Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли" в Лівані

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Там зазначили, що ізраїльська армія завдає ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, щоб "знищити терористичний потенціал та інфраструктуру "Хезболли".

"Терористична організація "Хезболла" перетворила південь Лівану на зону бойових дій. Протягом десятиліть "Хезболла" озброювала будинки цивільних, рила під ними тунелі і використовувала цивільних як живий щит", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що ЦАХАЛ проводить операції для того, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, що дозволить мешканцям повернутися до своїх домівок, а також для досягнення всіх інших військових цілей.