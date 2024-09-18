Міністр оборони Ізраїлю заявив, що починається "нова ера" війни
У середу, 18 вересня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової ери" у військових діях Ізраїлю після того, як у Лівані протягом кількох днів вибухали заміновані пристрої, що належали "Хезболлі"
Про це повідомляє CNN.
Він також зазначив, що центр ваги війни переміщується на північ.
"Армія оборони Ізраїлю домоглася чудових результатів разом із Шин Бет, разом із Моссадом, усіма органами й усіма структурами, і результати дуже вражають", - сказав Галлант.
Ці коментарі стали першими, які, як можна припустити, є визнанням з боку ізраїльської офіційної особи того, що за операцією в Лівані у вівторок, 17 вересня, стоять сили безпеки Ізраїлю. Хоча прямо про це Ізраїль досі не заявляв.
"Я розумію, що ми перебуваємо на початку нової ери в цій війні, і нам потрібно адаптуватися. Це стосується всіх, особливо тих, хто перебуває в повітрі або контролює те, що перебуває в повітрі. Оскільки позиція тут сильніша, це не ХАМАС, це щось інше, і нам потрібно як слід підготуватися до цього питання, взяти це до уваги", - сказав Галлант.
- Нагадаємо, напередодні, 17 вересня у Бейруті та в інших містах Лівану сотні бійців "Хезболли" отримали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.
- 18 вересня у Лівані відбулася нова серія вибухів. Детонували портативні радіостанції "Хезболли".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.28 Купівля 41.28Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.85Продаж 46.56
- Актуальне
- Важливе