Міністр оборони Ізраїлю заявив, що починається "нова ера" війни

Про це повідомляє CNN.

Він також зазначив, що центр ваги війни переміщується на північ.

"Армія оборони Ізраїлю домоглася чудових результатів разом із Шин Бет, разом із Моссадом, усіма органами й усіма структурами, і результати дуже вражають", - сказав Галлант.

Ці коментарі стали першими, які, як можна припустити, є визнанням з боку ізраїльської офіційної особи того, що за операцією в Лівані у вівторок, 17 вересня, стоять сили безпеки Ізраїлю. Хоча прямо про це Ізраїль досі не заявляв.

"Я розумію, що ми перебуваємо на початку нової ери в цій війні, і нам потрібно адаптуватися. Це стосується всіх, особливо тих, хто перебуває в повітрі або контролює те, що перебуває в повітрі. Оскільки позиція тут сильніша, це не ХАМАС, це щось інше, і нам потрібно як слід підготуватися до цього питання, взяти це до уваги", - сказав Галлант.