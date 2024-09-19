Протест по-російськи
Найкраще про те, чому в Росії хр*ново є і буде, свідчить дуже протестна пісня місцевої панк-групи "Порнофільми". Називається "Это пройдет"*
Позиція у Порнофільмів норм — Крим-тест проходять. Але пісня, в якій вони висловлюють свою опозиційну візію — це ще гірше за цойовські "Перемени".
Сюжет пісні такий: так, омонівці гамселять жінок, так, усі нормальні росіяни сидять в тюрмах, обмотані електропроводами, так, війна, але це все мине. І диктатор стане просто мертвим старим, і тоді-то можна буде винести двері тюрем.
Темницы рухнут и свобода нас встретит радостно у входа. И братья ключ нам отдадут - а не, опять **зды дадут.
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Себто панки (панки, йопта!) пропонують не боротися з системою, а з оптимізмом в серці та чимось іншим в с*аці почекати, поки тиран, що їх довбе, двине коні від старості й можна буде з-під нього виповзти.
Протест, який вони заслужили.
Проблема в тому, що з таким підходом нічого не мине. Якщо просто чекати свободи, то дочекатися можна хіба зміни тирана.
Тому я й кажу — закопайте цю стюардесу сподівань на те, що там щось зміниться і колись буде добре. Добра Росія — Росія, нездатна до зла чисто фізично.
* Публікується зі збереженням стилістики автора
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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