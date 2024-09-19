App Store і Google Play заблокували в Україні ще 31 застосунок онлайн-казино
У Google Play та App Store заблокований ще 31 застосунок азартних ігор в Україні за зверненням Міністерства цифрової трансформації
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"+31 застосунок онлайн-казино заблоковано в Google Play та App Store за зверненням Мінцифри", - написав він.
Федоров нагадав, що Україна звернулась до Apple та Google декілька місяців тому за ініціативою президента Володимира Зеленського щодо обмеження азартних ігор.
За словами міністра, тепер в App Store заблоковані 12 застосунків онлайн-казино, а раніше - 50 застосунків. Водночас Google Play заблокував в Україні перші 19 онлайн-казино.
"Боротьба з лудоманією триває. Дякую Apple та Google за дієву співпрацю", - додав Федоров.
- 31 липня в App Store заблокували 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Міністерства цифрової трансформації.
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