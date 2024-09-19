App Store і Google Play заблокували в Україні ще 31 застосунок онлайн-казино

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"+31 застосунок онлайн-казино заблоковано в Google Play та App Store за зверненням Мінцифри", - написав він.

Федоров нагадав, що Україна звернулась до Apple та Google декілька місяців тому за ініціативою президента Володимира Зеленського щодо обмеження азартних ігор.

За словами міністра, тепер в App Store заблоковані 12 застосунків онлайн-казино, а раніше - 50 застосунків. Водночас Google Play заблокував в Україні перші 19 онлайн-казино.

"Боротьба з лудоманією триває. Дякую Apple та Google за дієву співпрацю", - додав Федоров.