В App Store заблокували 50 застосунків азартних ігор за зверненням Мінцифри
В App Store заблокували 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Міністерства цифрової трансформації
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Раніше за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. Сьогодні отримали перші рішення - в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор", - написав міністр.
Він додав, що також налаштувано фаст-трек з Apple щодо блокування. Це означає, що усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме команда Мінцифри, - будуть одразу блокуватися.
Міністр закликав громадян, у разі виявлення таких застосунків, повідомляти на пошту [email protected] з темою листа "Блокування казино".
"А з Google перемовини тривають. Впевнений, також матимемо результат", - додав Федоров.
- В Україні розробили єдиний державний стандарт щодо надання соціальних послуг громадянам із ігровою залежністю, зокрема - протокол лікування.
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