В App Store заблокували 50 застосунків азартних ігор за зверненням Мінцифри

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Раніше за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. Сьогодні отримали перші рішення - в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор", - написав міністр.

Він додав, що також налаштувано фаст-трек з Apple щодо блокування. Це означає, що усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме команда Мінцифри, - будуть одразу блокуватися.

Міністр закликав громадян, у разі виявлення таких застосунків, повідомляти на пошту [email protected] з темою листа "Блокування казино".

"А з Google перемовини тривають. Впевнений, також матимемо результат", - додав Федоров.