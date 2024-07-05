В Україні розробили протокол лікування від ігрової залежності

Про це поінформували розробники Державного стандарту соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю на круглому столі в Укрінформі.

Зазначено, що єдиний державний стандарт розробили Мінсоцполітики разом з громадською спілкою "Центр відповідальної гри".

За словами керівниці ГО, юристки в сфері охорони здоров’я Ольги Ісаєвої, наразі розроблений протокол лікування ігрозалежних та готується впровадження соціальних послуг для таких людей.

"У результаті першого всеукраїнського дослідження у сфері ігрової залежності під егідою МОЗ ми розробили протокол лікування ігрової залежності. Наразі очікуємо затвердження цього документа найближчим часом. А зараз працюємо спільно з Міністерством соціальної політики, Національною сервісною службою над провадженням соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності", - розповіла вона.

Зауважується, що державний стандарт буде основним нормативним актом, що регулюватиме заходи для залежних від азартних ігор людей, а також їхніх родин. Їхня мета - реабілітація, повернення до повноцінного життя й запобігання виникненню рецидивів.

На заході акцентували, що пристрасть до гри Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала психічним розладом, а таке поняття як ігровий розлад є в нормативному документі міжнародного стандарту класифікації хвороб.

Залежність від азартних ігор має свої наслідки: тривога, роздратованість, депресія, втрата соціальних зв’язків, фінансові проблеми. Водночас недостатня фізична активність і постійна психічна роздратованість є причинами зниження імунітету.