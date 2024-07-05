В Україні розробили протокол лікування від ігрової залежності
В Україні розробили єдиний державний стандарт щодо надання соціальних послуг громадянам із ігровою залежністю, зокрема - протокол лікування
Про це поінформували розробники Державного стандарту соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю на круглому столі в Укрінформі.
Зазначено, що єдиний державний стандарт розробили Мінсоцполітики разом з громадською спілкою "Центр відповідальної гри".
За словами керівниці ГО, юристки в сфері охорони здоров’я Ольги Ісаєвої, наразі розроблений протокол лікування ігрозалежних та готується впровадження соціальних послуг для таких людей.
"У результаті першого всеукраїнського дослідження у сфері ігрової залежності під егідою МОЗ ми розробили протокол лікування ігрової залежності. Наразі очікуємо затвердження цього документа найближчим часом. А зараз працюємо спільно з Міністерством соціальної політики, Національною сервісною службою над провадженням соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності", - розповіла вона.
Зауважується, що державний стандарт буде основним нормативним актом, що регулюватиме заходи для залежних від азартних ігор людей, а також їхніх родин. Їхня мета - реабілітація, повернення до повноцінного життя й запобігання виникненню рецидивів.
На заході акцентували, що пристрасть до гри Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала психічним розладом, а таке поняття як ігровий розлад є в нормативному документі міжнародного стандарту класифікації хвороб.
Залежність від азартних ігор має свої наслідки: тривога, роздратованість, депресія, втрата соціальних зв’язків, фінансові проблеми. Водночас недостатня фізична активність і постійна психічна роздратованість є причинами зниження імунітету.
- 29 березня 2024 року була зареєстрована петиція про обмеження роботи онлайн-казино. Вона за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів. Автор петиції звернув увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.
- Натомість президент Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.
- 20 квітня Зеленський увів у дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе