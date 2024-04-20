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Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор

20 квітня, 2024 субота
10:30
Суспільство Казино

Президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет"

Про це йдеться в указі президента.

Так, Зеленський доручив уряду в місячний термін:

  • розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу;
  • заборонити реєстрацію організатором азартних ігор кількох акаунтів для одного гравця, а також визначити максимальний час безперервної участі в азартній грі на добу для одного акаунта;
  • встановити перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;
  • провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів запобігання та лікування ігрової залежності;
  • прийняти Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, рішень про блокування нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повинен запровадити під час воєнного стану заборону військовим доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх в Інтернеті. 

Натомість СБУ спільно з уповноваженими органами мають забезпечити у двомісячний строк проведення перевірок організаторів азартних ігор стосовно дотримання ними санкційного законодавства України.

Також Міністерство цифрової трансформації України має провести у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми.

Що передувало

29 березня 2024 року була зареєстрована петиція про обмеження роботи онлайн-казино. Вона за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор петиції звернув увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Натомість Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.

Теги:
Україна
СБУ
Володимир Зеленський
казино
ЗСУ
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