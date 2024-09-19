Аналітик Несходовський спрогнозував рівень інфляції на найближчі півроку

Про це розповів керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський в етері телеканалу "Еспресо".

"Інфляція трохи прискорилася. Зокрема, значно зросли ціни на електроенергію, у порівнянні з минулим роком. Через відключення електроенергії довелося переходити на альтернативи постачання енергії або інвестувати в генератори, що також підвищило вартість окремих видів продукції. Але в цілому нічого критичного немає", - зазначив він.

Інфляція буде триматися на рівні 8-9% впродовж найближчих півроку, каже Несходовський.

"Це максимум. Жодних підстав для того, щоб інфляція набирала обертів, немає. Якщо врахувати ініціативи міністерства фінансів та депутатів, зокрема збільшення військового збору, то це зменшить платоспроможний попит українців, що також стримуватиме інфляцію. Девальвація гривні, яка відбулася з кінця вересня 2023 року, склала близько 10%, але це не провокує серйозного рівня інфляції, порівняно з тим, що могло бути", - повідомив аналітик.

За його словами, рішення Національного банку по ставці, в цілому є обґрунтованим.

"Коли інфляція суттєво скорочувалася і була на рівні 5%, тоді Національний банк України тримав достатньо високу облікову ставку. Вона зараз висока, але враховуючи те, що інфляція набирає обертів, то в даному випадку утримувати облікову ставку на рівні 13%, є обґрунтованим рішенням. При цьому Нацбанк зробив певні кроки, щоб зменшити прибутковість депозитних сертифікатів та збільшив норму резервування, створюючи передумови для інвестування банків в облігації внутрішньої державної позики", - резюмував він.