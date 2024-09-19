Чим більше зброї ми надамо Україні, тим швидше закінчиться війна, – Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що єдиний спосіб переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити війну – надати Києву якомога більше зброї
Про це він сказав на заході німецького фонду Маршалла 19 вересня, передає "Європейська правда".
За його словами, "найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її", але це призведе не до миру, а до російської окупації.
"Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки", – наголосив генсек НАТО.
Він переконаний, що для того, аби змусити Путіна відмовитися від своїх планів, Захід має надати Україні якнайбільше зброї.
"Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, тим швидше закінчиться війна", – резюмував Столтенберг.
- Депутати Європарламенту 19 вересня підтримали резолюцію, в якій закликають західних партнерів негайно зняти обмеження на використання Україною західної зброї по території РФ.
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