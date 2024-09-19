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Сирський, Соловʼяненко та Забужко стали почесними громадянами Києва

Дар'я Куркіна
19 вересня, 2024 четвер
19:08
Суспільство Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Депутатський корпус Київради присвоїв звання почесних громадян столиці головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському, художньому керівнику Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Анатолію Солов’яненку, письменниці Оксані Забужко та ще 12 киянам

Зміст

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

На пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання 19 вересня відбулась церемонія вручення нагород, яку провів мер столиці Віталій Кличко.

Звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоїли 15 видатним киянам. Серед них: головнокомандувач ЗСУ, командувач оборони Києва у 2022 році Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко, художній керівник Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка Анатолій Солов’яненко, хоровий диригент, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка" Євген Савчук, лікар-хірург, директор ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О.Шалімова" Олександр Усенко, театральний режисер, засновник та директор – художній керівник театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний драматичний театр на Подолі" Малахов Віталій (посмертно).

  • 8 травня міський голова столиці Віталій Кличко нагородив українську поетесу Ліну Костенко та генерала Валерія Залужного званнями "Почесний громадянин Києва".
Теги:
Культура
Віталій Кличко
Оксана Забужко
ЗСУ
новини Києва
Олександр Сирський
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