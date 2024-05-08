Ліна Костенко і Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва
Міський голова столиці Віталій Кличко нагородив українську поетесу Ліну Костенко та генерала Валерія Залужного званнями "Почесний громадянин Києва"
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Він зазначив, що таким рішенням Київради столиця "висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців".
"Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості! Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України", - написав Кличко.
Міський голова Києва вручив відзнаки поетесі та генералові вдома у Ліни Костенко.
На врученні був присутній і директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович.
"Волею долі побував на урочистому моменті трьох українських легенд - Віталій Кличко вручив нагороди "Почесний громадянин Києва" Ліні Костенко та Валерієві Залужному", - зазначив видавець.
- 19 березня британська акторка, зірка картин "Реальна любов", "Моя жахлива няня" та серії фільмів про Гаррі Поттера Емма Томпсон підтримала Україну та продекламувала вірш "Крила" Ліни Костенко.
- 2 травня повідомлялось, що у Святошинському районі столиці створили мурал із зображенням українського воєначальника, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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