Ліна Костенко і Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що таким рішенням Київради столиця "висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців".

"Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості! Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України", - написав Кличко.

Міський голова Києва вручив відзнаки поетесі та генералові вдома у Ліни Костенко.

На врученні був присутній і директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович.

"Волею долі побував на урочистому моменті трьох українських легенд - Віталій Кличко вручив нагороди "Почесний громадянин Києва" Ліні Костенко та Валерієві Залужному", - зазначив видавець.