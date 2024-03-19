Лауреатка "Оскара" Емма Томпсон у день народження Ліни Костенко прочитала її вірш
Британська акторка, зірка картин "Реальна любов", "Моя жахлива няня" та серії фільмів про Гаррі Поттера Емма Томпсон підтримала Україну та продекламувала вірш "Крила" Ліни Костенко
Відео оприлюднили United24 в Instagram.
Видатна британська акторка і сценаристка, багаторазова лауреатка премії "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA Емма Томпсон прочитала вірш відомої української поетеси Ліни Костенко. 19 березня письменниці виповнюється 94 роки.
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"Я стою з Україною. Я хочу прочитати вірш Ліни Костенко, однієї з ваших найвеличніших, він називається "Крила", - звернулася акторка на відео.
Наприкінці відео вона додала: "В єдності з Україною і за Україну, я думаю про вас щодня".
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