Лауреатка "Оскара" Емма Томпсон у день народження Ліни Костенко прочитала її вірш

Відео оприлюднили United24 в Instagram.

Видатна британська акторка і сценаристка, багаторазова лауреатка премії "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA Емма Томпсон прочитала вірш відомої української поетеси Ліни Костенко. 19 березня письменниці виповнюється 94 роки.

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"Я стою з Україною. Я хочу прочитати вірш Ліни Костенко, однієї з ваших найвеличніших, він називається "Крила", - звернулася акторка на відео.

Наприкінці відео вона додала: "В єдності з Україною і за Україну, я думаю про вас щодня".