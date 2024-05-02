У Києві зʼявився найбільший мурал Валерія Залужного в Україні
У Святошинському районі столиці створили мурал із зображенням українського воєначальника, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Про це повідомила керівниця проєкту Євгенія Фуллен у facebook.
У Києві за адресою вул. Котельникова, 51 зʼявився мурал генерала, Героя України, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Мурал встановив рекорд, ставши найбільшим стінописом воєначальника в Україні. Його розмір сягає понад 120 кв. м.
Керівниками проєкту стали Євгенія Фуллен та Георгій Козлов, головний митець муралу – Євгеній Кучер (Самий Кучерявий). На створення стінопису пішло лише 13 годин.
Фото: facebook Євгенії Фуллен
"Валерій Залужний для мене особисто - символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну, він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну", - зазначила Євгенія Фуллен.
Художник Євгеній Кучер зауважив, що внесок Залужного у збереження і розвиток культури більший, ніж можна зараз усвідомити.
"Суспільство має знати актуальну історію, яка проходить повз молодь і не тільки. Мистецтво несе великий вплив на розвиток культури та настрої в соціумі. Як частина цієї течії, я відчуваю обов'язок висвітлювати важливе. Озвучувати і показувати голос з вулиць. Попри те, що в Україні стріт-арт культуру недооцінюють, я вважаю, що саме вона задає напрямок течії для роздумів", - додав Самий Кучерявий.
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