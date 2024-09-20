"У Торопці вибухнула мала ядерна зброя?": антиукраїнські наративи західних медіа за 19 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які у світових медіа запустили 19 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 19 вересня у світі з'явилися дезінформація і фейк.
Дезінформація: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X написав: "НАТО щойно атакувало величезний російський склад боєприпасів у Торопці. Губернатор Тверської області Ігор Руденя підтвердив факт атаки, але подробиць з російської сторони небагато. Чи вибухнула мала ядерна зброя під час обстрілу?".
Спростування: Операцію в Торопці, про яку згадує блогер, провели українські військові, а не НАТО. Також це не був ядерний вибух, на що натякає Бойков. Такими заявами блогер намагається підживлювати російський пропагандистський наратив про те, що "Росія воює з НАТО", а Україна та її союзники "нагнітають ядерну загрозу".
Фейк: Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор сказав наступне про російські воєнні злочини в українських містах: "Зараз ми маємо свідчення французьких журналістів, які провели розслідування і мають свідчення очевидців, що там взагалі не було росіян, а люди в цьому місті були українцями, яких вбивали інші українці, щоб створити враження, що росіяни без розбору вбивають мирних жителів".
Спростування: Подібні заяви є абсолютно безпідставними і суперечать численним міжнародним розслідуванням, які підтвердили російські воєнні злочини в українських містах, таких як Буча, Ізюм та багато інших. Подібні фейки поширюються для відбілювання репутації РФ.
- У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. Операцію провели українські спецслужби.
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