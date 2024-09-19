На фронті від початку доби відбулося 95 боєзіткнень: на Покровському та Курахівському напрямках ворог атакує найбільше

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від терористичних атак ворога протягом доби постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів росіяни завдали по Миколаївці, Бобилівці, Рясному, Прогресу, Журавці та Вільній Слободі

Крім того, під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Кекине, Руднєве, Річки та Велика Рибиця. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 14 КАБів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти один раз намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції українських підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворожа армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два - тривають.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії, ще чотири атаки триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурм позицій українського війська поблизу Курдюмівки. Сили оборони відбили атаку ворога.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до семи. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька, Щербинівки та Неліпівки, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродівки та Маринівки. Сили оборони наразі відбили 16 атак противника, шість атак ще триває.

На Курахівському напрямку продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито 13 з 36 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки. Триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три спроби атакувати українські підрозділи поблизу П’ятихаток та в напрямку Новоандріївки. Також ворожа армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційного удару по району Миколаївки Херсонської області. Також загарбник не полишає спроб вибити українські підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено три атакувальні дії, наразі одне боєзіткнення продовжується.