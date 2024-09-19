За добу росіяни втратили на війні в Україні 1130 військових 14 танків та 13 бронемашин

"Непридатні для подорожі": промоутер та польські прикордонники назвали обставини затримання Усика в Кракові

Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами в ніч на 18 вересня: у Кропивницькому є загиблий, в Сумах - удар по енергетиці