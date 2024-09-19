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За добу росіяни втратили на війні в Україні 1130 військових 14 танків та 13 бронемашин
Протягом минулої доби російська армія на війні в Україні втратила 1130 військових. Українські захисники знищили 14 ворожих танків та 13 бойових броньованих машин
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 638140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8705 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,
- артилерійських систем – 18177 (+23) од,
- РСЗВ – 1189 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3109 (+0)
В Генштабі зазначають, що дані уточнюються.
- Російська окупаційна армія у ніч проти 19 вересня запустила по території України 46 ворожих цілей. Українські сили ППО знищили 42 "шахеди" та керовану ракету Х-59/69.
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