РФ атакувала Україну ракетами й "шахедами": сили ППО знищили 42 БПЛА та одну Х-59/69
Російська окупаційна армія у ніч проти 19 вересня запустила по території України 46 ворожих цілей. Українські сили ППО знищили 42 "шахеди" та керовану ракету Х-59/69
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 19 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46 засобів повітряного нападу противника", - йдеться у повідомленні.
Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Білгородської області. Крім цього, ворог запустив одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 42 ударні БПЛА типу Shahed.
У результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БПЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
- Увечері середи, 18 вересня, вороги запустили безпілотники по території України. Також двічі протягом ночі ракетами були атаковані Харків та Запорізька область.
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