РФ атакувала Україну ракетами й "шахедами": сили ППО знищили 42 БПЛА та одну Х-59/69

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 19 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46 засобів повітряного нападу противника", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Білгородської області. Крім цього, ворог запустив одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 42 ударні БПЛА типу Shahed.

У результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БПЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.