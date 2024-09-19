В Грузії затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві трансгендерної моделі

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

19 вересня міністерство внутрішніх справ Грузії оголосило, що правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, підозрюваного в скоєнні нападу на відому трансгендерну модель, учасницю конкурсу краси Miss Trans Star International Кесарію Абрамідзе.

Спочатку справу відкрили за статтею "умисне вбивство", але пізніше перекваліфікували на "умисне вбивство за обтяжувальних обставин". Підозрюваному загрожує від 16 до 20 років або довічне ув'язнення.

За даними слідства, 26-річний чоловік з особливою жорстокістю вбив трансгендерну жінку за ознакою статі в її будинку в Тбілісі. Жінку смертельно поранили ножем. Кесарія Абрамідзе померла від отриманих ран 18 вересня.

Напад на Абрамідзе стався невдовзі після того, як грузинські законодавці ухвалили закони, що обмежують права ЛГБТ. Згідно із пакетом законодавчих змін, ЛГБТ-персонам у Грузії заборонять одружуватися й усиновлювати дітей, робити операції в рамках трансгендерного переходу і змінювати гендерний маркер у документах, розповідати про ЛГБТ+ у школах і ЗМІ, проводити фестивалі та збори.