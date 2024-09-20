Росіяни атакують Україну "шахедами", на Київщині працювала ППО. Ситуація в ніч на 20 вересня

Про загрозу БПЛА повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:10 "шахеди" фіксувалися у Сумській, Харківській, Дніпропетровській Чернігівській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Київській областях.

О 22:55 у Київській ОВА попередили, що в області працюють сили ППО.

В 00:35 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що БПЛА фіксуються на заході Сумщини курсом на Чернігівщину, на північному заході Полтавщини курсом на Черкащину, на південному сході Черкащини курсом на південний захід, на Кіровоградщині на північному сході курсом на захід та на півдні курсом на північний захід, на Вінниччині північніше міста курсом на захід, на Миколаївщині північніше міста курсом на північний захід та на півдні Житомирщини курсом на південний захід.