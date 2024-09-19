"Шахтар" переміг "Болонью" в матчі юнацької Ліги УЄФА, який розтягнувся на два дні

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гра розпочалася в Болоньї 18 вересня, однак була перервана через зливу та перенесена на наступний день.

19 вересня зустріч дограли, вона завершилася з рахунком 4:3 на користь "Шахтаря". За українців дублем відзначився Віктор Цуканов, також забили Олександр Ломага та Богдан Трифаненко, який приніс своїй команді перемогу на 90-й хвилині.

У 2-му турі "Шахтар" прийматиме італійську "Аталанту".

Юнацька Ліга УЄФА

1-й тур

"Болонья U19" (Італія) - "Шахтар U19" (Україна) 3:4

Голи: Ебоне, 27, Де Лука, 50, Менегаццо, 67 - Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90