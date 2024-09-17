Омбудсмен звернувся до міжнародних організацій через імовірний воєнний злочин РФ - страту мечем українського військовополоненого

Про це він написав у Telegram.

"Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?" - написав омбудсмен.

Лубінець направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Він також наголосив, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства.

Зазначимо, що раніше в мережі поширили інформацію про страту мечем українського військовополоненого. На фото - беззбройний мертвий чоловік у формі Збройних сил України. На мечі, яким його, ймовірно, вбили, - напис "За Курськ".

Ті, хто поширив ці фото, стверджують, начебто це сталося в Новогродівці.