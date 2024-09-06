Ймовірний розстріл трьох українських полонених у Покровському районі: правоохоронці розпочали розслідування
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом ймовірного розстрілу російськими окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі на Донеччині
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За попередніми даними, опівдні 27 серпня росіяни за допомогою БПЛА атакували одну з позицій ЗСУ в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників боєприпасу виникла пожежа.
Як кажуть правоохоронці, окупанти обійшли палаючу позицію з трьох боків та під час подальшого боєзіткнення один із чотирьох військових ЗСУ дістав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні, були вимушені здатись у полон.
"Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються", – йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"Наразі здійснюється розслідування за фактами можливої страти 73 наших військовополонених російськими військовими. Ми фіксуємо все більше таких випадків – коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права", – наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернуся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) за фактом ймовірного розстрілу українського військовополоненого.
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