У мережі з'явилося відео ймовірного розстрілу українського полоненого: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернуся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) за фактом ймовірного розстрілу українського військовополоненого
Про це він повідомив у Telegram.
"Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних убивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН", – написав Лубінець.
Він наголосив, що розстріл росіянами українського військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій, адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними.
Лубінець також зазначив, що Росія навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір, щоб залякати українців.
Раніше сьогодні в Telegram-каналі українського проєкту "Хочу жить" з'явилося відео ймовірного розстрілу росіянами українського військовополоненого. На відео до чоловіка у військовій формі, який лежить на землі, підходить інший військовий – ймовірно російський – та стріляє в нього.
- Російські загарбники впритул розстріляли трьох українських військовослужбовців, які здались у полон на Торецькому напрямку.
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