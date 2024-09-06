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У мережі з'явилося відео ймовірного розстрілу українського полоненого: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ

Юлія Лаврук
6 вересня, 2024 п'ятниця
15:23
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернуся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) за фактом ймовірного розстрілу українського військовополоненого

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

"Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних убивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН", – написав Лубінець.

Він наголосив, що розстріл росіянами українського військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій, адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними.

Лубінець також зазначив, що Росія навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір, щоб залякати українців.

Раніше сьогодні в Telegram-каналі українського проєкту "Хочу жить" з'явилося відео ймовірного розстрілу росіянами українського військовополоненого. На відео до чоловіка у військовій формі, який лежить на землі, підходить інший військовий – ймовірно російський – та стріляє в нього.

  • Російські загарбники впритул розстріляли трьох українських військовослужбовців, які здались у полон на Торецькому напрямку.

Теги:
Україна
Росія
ООН
військові
російська армія
Омбудсмен
окупанти
воєнні злочини Росії
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