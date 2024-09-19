Зеленський відзначив державними нагородами переможців і призерів Паралімпійських ігор
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 вересня, відзначив державними нагородами переможців і призерів Паралімпійських ігор
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Ваші перемоги вкотре довели: наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, як ніхто вміють боротися та здобувати перемоги", - наголосив президент.
Володимир Зеленський відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання.
В Офісі президента нагадали, що цьогоріч українська команда вже увосьме була представлена на Паралімпійських іграх. Загалом 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту.
Фото: Офіс президента
- За підсумками заключного дня Паралімпійських ігор у Парижі збірна України з 82 нагородами посіла сьоме місце у загальному медальному заліку.
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