Зеленський відзначив державними нагородами переможців і призерів Паралімпійських ігор

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Ваші перемоги вкотре довели: наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, як ніхто вміють боротися та здобувати перемоги", - наголосив президент.

Володимир Зеленський відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання.

В Офісі президента нагадали, що цьогоріч українська команда вже увосьме була представлена на Паралімпійських іграх. Загалом 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту.

Фото: Офіс президента