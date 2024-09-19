Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 19 вересня

Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Трансляції всіх матчів будуть доступні на Megogo.

Ліга чемпіонів

1-й тур

18 вересня

19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Баєр Леверкузен" (Німеччина)

19:45 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Бенфіка" (Португалія)

22:00 "Аталанта" (Італія) - "Арсенал" (Англія)

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Лейпциг" (Німеччина)

22:00 "Брест" (Франція) - "Штурм" (Австрія)

22:00 "Монако" (Франція) - "Барселона" (Іспанія)